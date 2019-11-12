Скульптуру волка за 74 миллиона тенге предложили возвести в Алматы

В конце августа в Алматы был запущен проект "Бюджет участия". За несколько месяцев жители города предложили более 300 идей. Одна из них скульптура волка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.



Из 326 идей 156 одобрили изначально, еще 72 проектных предложения были отклонены, но позже повторно рассмотрены экспертными комиссиями. По задумке проекта на каждый район города выделяется 500 миллионов тенге для решения насущных вопросов жителей. Проекты, на которые будут потрачены эти деньги, предлагают сами алматинцы, а затем горожане отбирают лучшие предложения с помощью голосования.



Издание собрало самые необычные предложения, которые уже прошли отбор и доступны для голосования. Так, автор Темиргали Махметов предлагает создать архитектурную композицию в виде волка в парке Первого Президента. Скульптура из стеклопластика на металлическом каркасе оценена в 74 миллиона 422 тысячи тенге.



Из них 51 миллион планируется потратить на изготовление архитектурной формы, остальные средства - оставить на монтажные, транспортные и другие непредвиденные расходы. Согласно проекту высота металлического волка составит девять метров. "Эта архитектурная форма может выполнять роль так называемых точек селфи, так как современное поколение молодежи в связи с бурным распространением всевозможных гаджетов предпочитает фотографироваться на фоне прекрасных, оригинальных и интересных мест", - сказано в описании проекта.



Также доступны для голосования и другие предложения алматинцев. Так, Темиргали Махметов предлагает сделать парковую скамейку "Барашек благоденствия", так как это животное является символом плодородия. Автор предлагает использовать современную технологию изготовления каркаса из нержавеющей стали и высококачественного стеклопластика. Высота скульптуры - 0,8 метра. На нее автор предлагает потратить 762 тысячи тенге.



Автор Айдар Акаралович хочет установить скульптурную авторскую композицию "Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман", что в переводе означает "безмятежная пора", на пересечении улиц Толе Би и Абылай хана. На фотографии к описанию идеи изображена архитектурная форма в виде золотого барана. Стоимость - 35 миллионов тенге.



Еще одна скульптурная композиция посвящена взаимосвязи поколений. Металлоконструкцию под названием "Дерево жизни" со стеклянными яблоками и листьями автор проекта Айгерим Сабанчиева предлагает установить перед театром оперы и балета имени Абая. Стоимость архитектурной формы - 57 миллионов тенге, высота - около пяти метров.



Также из предложений можно отметить благоустройство второго Арбата, только теперь уже в Алатауском районе на территории заброшенной улицы Акын-Сара. Горожане хотят, чтобы там создали пешеходную зону со спортивными и детскими площадками, уложили брусчатку, поставили уличное освещение и скамейки.



Предварительная стоимость проекта - 100 миллионов тенге. Не менее интересны экологические решения - идея установки фандомата, в который можно сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, проект по озеленению Алмалинского района, создание яблоневого сада. Большое количество предложений касается благоустройства скверов, детских и спортивных площадок, ремонта тротуаров, установки освещения.



Более пяти проектов посвящено идее установки модульных туалетов, алматинцы назвали это "идеальным решением" в проблеме размещения санузлов.