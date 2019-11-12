Казахстанца депортировали из России из-за двух миллиардов тенге

В Калининградской области задержан казахстанец, разыскиваемый за совершение экономических преступлений. Его подозревают в нанесении Казахстану ущерба на сумму более двух миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.
Мужчина находился в международном розыске с 2016 года. Он был задержан 25 октября в городе Калининграде сотрудниками российских правоохранительных органов при взаимодействии со Службой экономических расследований Комитета финансового мониторинга МФ РК.
На территории Российской Федерации он проживал по поддельным документам. "Казахстанец скрывался от следствия за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Это уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них.
Преступными действиями данного лица государству был причинен ущерб на сумму свыше двух миллиардов тенге", - говорится в сообщении. 9 ноября по решению судебных органов России задержанный депортирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
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