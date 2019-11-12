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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:25
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете
Иллюстративное фото
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных, сообщает агентство «Москва». Речь идет о владельце кота весом более 8 кг. Пассажир провез животное в салоне самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, нарушив установленные перевозчиком правила.

Кроме того, хозяин вынимал животное из контейнера на борту. Это подтверждается фотографиями, которые он разместил в соцсетях — на них кот и хозяин смотрят в иллюминатор. «Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Сколько было бонусных миль у клиента – компания не уточняет. Однако издание Baza уточняет, что у него было накоплено 400 000 миль.

В начале ноября пользователь Facebook Михаил Галин сообщил, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом по кличке Виктор. По словам Галина, сотрудница «Аэрофлота» в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а установленный перевозчиком лимит — 8 кг. Представители авиакомпании хотели отправить слишком толстого кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях.

Хозяин решил сдать билеты и нашел у знакомых похожего кота, с которым прошел регистрацию. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», — рассказал он. Сотрудники «Аэрофлота» проверили запись с камер видеонаблюдения, на ней зафиксирована подмена животного. Затем Галин посадил в переноску своего кота и улетел во Владивосток, купив билеты в бизнес-класс за бонусные мили. Пост о перевозке кота набрал более 15 000 лайков.


Источник: vedomosti.ru
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