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544 000 заказов в секунду: продажи Alibaba в «День холостяка» достигли рекордных $38 млрд

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 18:25
544 000 заказов в секунду: продажи Alibaba в «День холостяка» достигли рекордных $38 млрд
ФОТО: amp.ibtimes.co.uk
В Китае завершился 24-часовой марафон распродаж, по итогам которого Alibaba заявила о рекордной выручке. «День холостяка» принес интернет-ретейлеру $38,4 млрд, а первый миллиард компания заработала всего за 68 секунд.

Компания Alibaba установила новый рекорд в «День холостяка», который завершился в Китае, сообщает South China Morning Post. Общая выручка ретейлера от ежегодного фестиваля распродаж составила 268 млрд юаней ($38,4 млрд) против 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд) в прошлом году. Показатель Alibaba за «День холостяка» оказался эквивалентен 80% продаж интернет-ретейлера Amazon на основном рынке — в Северной Америке за последний квартал ($42,6 млрд), отмечает Reuters.

Руководство Alibaba заявило, что самыми продаваемыми товарами стали гаджеты, включая смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro от Apple, и одежда, указывает TechCrunch.

Участие в фестивале распродаж, который традиционно проводится 11 ноября, приняли около миллиарда человек. Причем это были не только жители Китая, но и потребители из разных стран — от России до Аргентины, отмечает Bloomberg.

Заработать первый миллиард от продаж Alibaba смогла уже через 68 секунд после начала праздника, обрабатывая 544 000 заказов в секунду. Рекорд 2018 года по выручке был побит за 16 с половиной часов продаж.

Сингапурская интернет-компания Lazada, которая входит в Alibaba Group и работает не только в Сингапуре, но и Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, заявила, что только за первый час распродаж она получила рекордные 3 млн заказов от покупателей в этих странах, передает CNBC. В тоже время ее сингапурский конкурент Shopee, работающий в этих же странах, сообщил о трехкратном росте заказов по сравнению с прошлым годом.

Масштабные распродажи 11 ноября Alibaba устраивает с 2009. Компания связала «День холостяка» со студенческим праздником 11 ноября (11.11 — четыре единицы) — днем одиночек и холостяков. Ретейлер хотел побудить потребителей совершать покупки для себя, не ожидая каких-либо праздников и необходимости покупать подарки. В 2019-м фестиваль проводился впервые после отставки главы и сооснователя корпорации Джека Ма (№21 в глобальном рейтинге миллиардеров, состояние $37,3 млрд).

Как ранее отмечал Bloomberg, во время китайского марафона распродаж на онлайн-площадках Alibaba продает больше онлайн товаров, чем все американские ретейлеры во время пятидневной распродажи, которая начинается в День Благодарения и заканчивается киберпонедельником. По данным агентства, в 2018 потребители за пять дней распродажи потратили около $24 млрд. В 2019 этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря.


Источник: Forbes
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