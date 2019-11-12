544 000 заказов в секунду: продажи Alibaba в «День холостяка» достигли рекордных $38 млрд

В Китае завершился 24-часовой марафон распродаж, по итогам которого Alibaba заявила о рекордной выручке. «День холостяка» принес интернет-ретейлеру $38,4 млрд, а первый миллиард компания заработала всего за 68 секунд.
Компания Alibaba установила новый рекорд в «День холостяка», который завершился в Китае, сообщает South China Morning Post. Общая выручка ретейлера от ежегодного фестиваля распродаж составила 268 млрд юаней ($38,4 млрд) против 213,5 млрд юаней ($30,7 млрд) в прошлом году. Показатель Alibaba за «День холостяка» оказался эквивалентен 80% продаж интернет-ретейлера Amazon на основном рынке — в Северной Америке за последний квартал ($42,6 млрд), отмечает Reuters.
Руководство Alibaba заявило, что самыми продаваемыми товарами стали гаджеты, включая смартфоны Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro от Apple, и одежда, указывает TechCrunch.
Участие в фестивале распродаж, который традиционно проводится 11 ноября, приняли около миллиарда человек. Причем это были не только жители Китая, но и потребители из разных стран — от России до Аргентины, отмечает Bloomberg.
Заработать первый миллиард от продаж Alibaba смогла уже через 68 секунд после начала праздника, обрабатывая 544 000 заказов в секунду. Рекорд 2018 года по выручке был побит за 16 с половиной часов продаж.
Сингапурская интернет-компания Lazada, которая входит в Alibaba Group и работает не только в Сингапуре, но и Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, заявила, что только за первый час распродаж она получила рекордные 3 млн заказов от покупателей в этих странах, передает CNBC. В тоже время ее сингапурский конкурент Shopee, работающий в этих же странах, сообщил о трехкратном росте заказов по сравнению с прошлым годом.
Масштабные распродажи 11 ноября Alibaba устраивает с 2009. Компания связала «День холостяка» со студенческим праздником 11 ноября (11.11 — четыре единицы) — днем одиночек и холостяков. Ретейлер хотел побудить потребителей совершать покупки для себя, не ожидая каких-либо праздников и необходимости покупать подарки. В 2019-м фестиваль проводился впервые после отставки главы и сооснователя корпорации Джека Ма (№21 в глобальном рейтинге миллиардеров, состояние $37,3 млрд).
Как ранее отмечал Bloomberg, во время китайского марафона распродаж на онлайн-площадках Alibaba продает больше онлайн товаров, чем все американские ретейлеры во время пятидневной распродажи, которая начинается в День Благодарения и заканчивается киберпонедельником. По данным агентства, в 2018 потребители за пять дней распродажи потратили около $24 млрд. В 2019 этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.