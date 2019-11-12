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"Мама кормит с ложечки" Рукам-Базукам удалили синтол

Просмотров:11765 Опубликовано: Сегодня, 17:35
"Мама кормит с ложечки" Рукам-Базукам удалили синтол
Кирилл «Руки-базуки» Терешин
Кирилл «Руки-базуки» Терешин провел операцию по удалению синтола. По данным Интернет-канала Mash, молодой человек обратился в московскую больницу, узнав, что в его руках начался воспалительный процесс.

Врачи откачали из рук парня весь синтол, который он вкалывал в себя несколько лет.

"Руки-базуки" принесли молодому человеку славу в Интернете. Его приглашали в ток-шоу, в кино и на мероприятия.
При этом, синтетические бицепсы наносили телу молодого человека вред. В последнее время Терешина преследовали постоянный жар и отеки. Он регулярно принимал лекарства. Ходили слухи, что ему грозит ампутация.

Врачам все же удалось сохранить конечности, хотя Терешин пока не может двигать руками. Ему предстоит долгая реабилитация.
В сети появилось видео, где мама кормит Кирилла с ложки, потому как сам он пока не может ухаживать за собой.


Источник: rambler.ru
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