Новый техрегламент ЕАЭС может спровоцировать молочный кризис в Казахстане

Уже в следующем году молокопроизводителей страны обяжут проверять продукт на содержание антибиотиков, бактерий и соматических клеток.
Около 90% сырья, поступающего на заводы от фермеров, не соответствует нормам техрегламента ЕАЭС, который вступит в силу уже в январе, передает Today.kz со ссылкой на КТК. Специалисты уверены, такие изменения могут серьёзно ударить по всему молочному бизнесу - сотни хозяйств не смогут сдавать сырьё, и производство резко сократится.
Новые требования в молочном производстве – настоящая головная боль для Алексея Михайлова. Мужчина уже 11 лет занимается выращиванием скота. Говорит: мечты о собственной ферме рушатся в одночасье. Если точек сбыта не будет, от хозяйства придётся избавиться.
"Я произвёл продукцию, мне нужно её сбыть. А для чего я это всё делаю? Хорошо, я кормлюсь сам. Мне нужны деньги, чтобы содержать корову, на покупку кормов, для благоустройства помещения, где я их содержу. А куда мы потом будем продукцию девать, если заводы не будут у нас принимать?", - говорит он.
Молочный бизнес в Казахстане оказался под угрозой. Сотни фермеров и мини-хозяйств могут остаться без прибыли. Уже в следующем году их обяжут проверять молоко на содержание антибиотиков, бактерий и соматических клеток. Сделать это на дому практически невозможно. А ставить спецоборудование – дорого.
"Этот переходный период заканчивается. Соответственно, Казахстан должен будет полностью соответствовать всем требованиям, а требования довольно жёсткие. Проблема состоит в том, что не всё молоко, производящееся в стране, соответствует требованием техрегламента", - считает представитель Молочного союза Казахстана по южному региону Динмухамед Айсаутов.
Главное требование техрегламента – качество. Оно должно быть на высшем уровне. Проверять молоко на всех этапах – главная обязанность переработчиков. Если в сырье найдутся несоответствия, его обязаны утилизировать.
Специалисты отмечают, молоко – очень нежный продукт. И испортить его можно на любом этапе. Неправильный сбор, хранение, переработка и даже фасовка. Всего один неверный шаг – если качество оказалось под сомнением, линию остановят.
С другой стороны – молочные переработчики, их в стране около 150. И далеко не у каждого есть собственные фермы. В основном крупные компании пользуются сырьём мелких предпринимателей. Они занимают порядка 70% рынка. Специалисты уверены, после введения новых требований большая часть предприятий может закрыться.
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