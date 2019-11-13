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Проверки денежных переводов казахстанцев на обсуждении - Досаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Проверки денежных переводов казахстанцев на обсуждении - Досаев
Иллюстративное фото
Глава Национального банка Ерболат Досаев сообщил, что увеличение безналичных платежей должно сопровождаться увеличением доходов бюджета, но заметил, что вопрос проверки денежных переводов казахстанцев пока на стадии обсуждения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я считаю, что Минфин не собирается обложить налогами (переводы казахстанцев. - Прим.), а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому вопросы мы совместно - Нацбанк и Министерство финансов - проводим. Считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением доходов бюджета.

Это нормально, потому что деньги выходят из тени либо объемы растут", - пояснил Досаев в кулуарах после заседания Мажилиса. По его словам, этот вопрос касается всего банковского сектора, а не отдельных банков. "Хотел бы, чтобы наша совместная работа по снижению теневой экономики сопровождалась положительными результатами именно в виде получения дополнительных доходов. Это было пока предложение Минфина, обсуждается пока и с банковским сообществом", - отметил Досаев.

По его словам, один из казахстанских банков, внедряющий одну из самых передовых платежных систем, уже объявил о готовности совместно с Минфином поработать над внедрением специальных POS-терминалов. Напомним, Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов.


Источник: tengrinews.kz
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