Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



"Постановлением правительства Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.



Ранее экс-директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации.



Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом". В ноябре сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".



Затем было объявлено, что Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.