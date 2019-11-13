Новое пособие для многодетных семьей одобрил мажилис

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года выплачивать госпособие всем многодетным семьям.



Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили во втором чтении проекты законов "Об обязательном социальном страховании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования", передает Today.kz.



Законопроект "Об обязательном социальном страховании" был разработан министерством труда и социальной защиты населения РК во исполнение поручений главы государства от 10 января 2018 года и направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами соцвыплат, а также на обеспечение роста средних размеров соцвыплат с 2020 года.



В документе пересмотрены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.



Второй проект закона предусматривает внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи (АСП) и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.



Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более детей несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.



Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.



В рамках предоставления гарантированного социального пакета предлагается обеспечить детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.



Кроме того, законопроектом предусмотрено введение механизма возмещения стоимости технических средств реабилитации в пределах средних цен, зарегистрированных на портале социальных услуг, который будет запущен с 1 января 2020 года. При этом лица с инвалидностью получают возможность доплатить разницу самостоятельно при выборе более дорогих товаров и услуг.



Создание портала позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления средств реабилитации и оказания специальных соцуслуг от 8 месяцев до 1–2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку инвалиды смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги.



В целях бесперебойного обеспечения в 2020 году товары и услуги реабилитации будут предоставляться инвалидам на альтернативной основе – через портал и по действующей системе проведения процедур госзакупок. Полный переход на проактивный формат через портал предусмотрен с 2021 года.