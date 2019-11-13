Налоговики отменят свою ЭЦП

С 1 января 2020 года органами государственных доходов упраздняется государственная услуга "Регистрация электронного налогоплательщика" - выдача электронной цифровой подписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов.



Обмен электронными документами с органами государственных доходов будет осуществляться с использованием электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром (ЭЦП НУЦ).



"В целях осуществления взаимодействия с органами государственных доходов путем обмена электронными документами рекомендуется получить ЭЦП НУЦ, а также пройти регистрацию на портале "электронного правительства" для открытия личного кабинета", - подытожили в комитете.