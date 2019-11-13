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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Налоговики отменят свою ЭЦП

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Налоговики отменят свою ЭЦП
Иллюстративное фото
С 1 января 2020 года органами государственных доходов упраздняется государственная услуга "Регистрация электронного налогоплательщика" - выдача электронной цифровой подписи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов.

Обмен электронными документами с органами государственных доходов будет осуществляться с использованием электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром (ЭЦП НУЦ).

"В целях осуществления взаимодействия с органами государственных доходов путем обмена электронными документами рекомендуется получить ЭЦП НУЦ, а также пройти регистрацию на портале "электронного правительства" для открытия личного кабинета", - подытожили в комитете.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:44
Обмен электронными документами с органами государственных доходов будет осуществляться с использованием электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром (ЭЦП НУЦ).

Почему будет. года три уже так можно.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:44
вы еще забыли штрафануть налогоплательщиков за это.

сперва намудрили головняков, теперь народ опять разгребать должен.
 
 

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