Цифра дня: сколько товаров продал владелец AliExpress на распродаже 11.11

Компания Statista подсчитала объем продаж Alibaba Group за один день распродажи 11 ноября. Кажется, китайский гигант сумел установить мировой рекорд.
Всего за 68 секунд с момента начала акции 11.11 Alibaba продала товаров на $1 млрд. Общий объем продаж за день распродажи составит $38,4 млрд. В 2018 году этот показатель составлял $30,8 млрд, а в 2017 году — $25,3 млрд. Самыми востребованными брендами у покупателей оказались международные: Apple, Bose, Nike, H&M и Uniqlo — 11 ноября их товарооборот на площадках Alibaba превысил $1 млрд. Сама Alibaba пишет, что за день обработала свыше миллиарда заказов.
Для наглядности рекордный объем продаж 11.11 2019 сравнили с показателями покупок в обычный день на Alibaba, Amazon и eBay. Так, китайский гигант в среднем продавал на $2,3 млрд в день, а его западные аналоги — на $0,8 млрд (Amazon) и $0,3 млрд (eBay).
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