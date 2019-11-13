К чему может привести налогообложение денежных переводов казахстанцев

По мнению эксперта, данную инициативу Минфина можно рассматривать, как удар фискализацией по только начавшей входить в нашу жизнь цифровизации.



В казахстанском обществе продолжают горячо обсуждать заявление первого вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, сообщившего, что рассматривается вопрос облагать налогом денежные переводы казахстанцев. Позже слова вице-министра прокомментировал и председатель Национального банка Ерболат Досаев, сообщив, что увеличение объема безналичных платежей должно сопровождаться увеличением дохода в бюджет.



При этом он считает, что министерство финансов не собирается облагать их налогами, а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Своим мнением о данной инициативе Минфина, и о том, к чему может привести ее воплощение в жизнь, с журналистом Zakon.kz поделился аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.



- Что, на ваш взгляд, стало главной причиной для выдвижения представителями Минфина инициативы по обложению налогом денежные переводы казахстанцев?



- Минфин предлагает фискализировать все частные банковские переводы. Именно такой вывод можно сделать из двух публичных заявлений чиновников этого ведомства. Очень странно, что такие заявления случились только сейчас, ведь каспизация всей страны была закончена еще минимум полгода назад и стала, наверное, самой быстрой технологической революцией в Казахстане. Даже Инстаграм завоевывал свою аудиторию не так быстро.



Почему так получилось? Был создан удобный и простой продукт, который был исключительно понятен практически каждому казахстанцу. В итоге в стране, где только в сентябре оплаты по картам впервые в истории превысили снятие наличных в банкоматах, удалось запустить действительно популярное банковское решение, которое, хоть и не было на это заточено, решило проблему безналичных оплат. Все получилось очень просто — отсутствие конкуренции, проверенные в РФ на популярность переводы по номеру телефона, а не номеру карты или счета, простота использования и вуаля — в каждом маленьком магазинчике появляется картонка с номером телефона владельца, на который можно скинуть перевод за хлебушек и молочко.



Минфин пугается и видит в каждом переводе попытку уйти от налогов. Но это не так. Те, кто раньше хотел уйти от налогов, не ставили терминалы и принимали кэш. До сих пор во всем мире самый надежный способ что-то скрыть от государства — наличные деньги. Частными переводами решалась огромная проблема — больше не нужен терминал, не надо искать и держать мелочь для сдачи, человека можно обслужить даже без карты. Профит для всех! Кроме Минфина, конечно же, который вдруг решил, что если фискализировать все переводы — налогов станет больше.



- Но, наверное, налогов действительно станет больше?



- Не станет. Во-первых, не все переводы это оплаты товаров и услуг. Часто коллеги скидываются в "общак" на карту администратора офиса для заказа еды в офис, родительские комитеты держат так средства на праздники для классов, да мало ли примеров. Во-вторых, те, кто действительно хочет уйти от налогов — просто вернутся в кэш и Минфин поимеет ровным счетом ничего, как до каспизации все шло через кэш, так и сейчас все вернется на круги своя.



Агрессивные нападки на переводы не делают чести никому. Ни Минфину, который явно не понимает, что частный банк сделал за них часть их работы по цифровизации всей страны, причем в такой сложной отрасли как личные финансы. К слову, Национальный банк Казахстана высказался очень взвешенно и, по сути, хоть и спустя неделю после Минфина. Регулятор призывает подходить взвешено к этому вопросу и сглаживает агрессивную риторику налоговиков.



- Так к чему, по вашему мнению, приведет воплощение данной инициативы Минфина в жизнь?



- Несмотря на то, что пока дальше слов дело не идет, некоторые уже успели испугаться и перестали принимать оплату переводом за товары и услуги. Просто потому, что бояться, что налоговики могут взять и насчитать налоги за все полученные переводы, или задергать в попытках доказать, кто и почему так много переводов делал. И это несмотря на то, что в следующем году вступает в силу поручение президента о налоговых каникулах для малого и среднего бизнеса.



Что делать и как дальше жить? Минфину надо сменить агрессивную риторику, а лучше вообще не говорить в ключе запретов и нарушений. Банку следует подумать о том, как часть счетов перевести на юрлица, как это сделано в мировых платежных приложениях. В таком случае для конечного пользователя ничего не изменится — он как платил за молочко и хлебушек в магазине у дома по номеру телефона переводом, так и будет, просто эти деньги будут поступать не на счет физического лица, а на счет юридического лица. В таком случае все те, кто реально хотел уклониться от налогов или как либо скрыть свои доходы, вернутся в кэш, а остальные будут рады действительно удобному способу безналичной оплаты и настоящей цифровизации, о которой так много говорят в том же Минфине. Кстати, в РФ подобные переводы давно реализованы в рамках самого крупного банка страны, они также используются для оплаты товаров и услуг и ни разу ни у кого не возникало к ним вопросов.