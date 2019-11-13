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Многодетные матери устроили скандал в центре занятости Уральска

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Многодетные матери устроили скандал в центре занятости Уральска
Сейчас обещают, что деньги придут до 28 ноября.
В Уральске десятки женщин возмутились задержками с выплатой адресной социальной помощи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Получательницы АСП заявили, что положенные по закону выплаты задерживают постоянно. Женщины отметили, что пособие им приходится выпрашивать, обивая пороги кабинетов.

Сегодня они пришли с претензиями в городской центр занятости и социальных программ. "У меня трое детей. Нахожусь в безвыходном положении. Работаю за 30 тысяч тенге в месяц. Сейчас ушла с работы разбираться по поводу выплат. Мне начальница звонит, грозит уволить. Живу на съемной квартире. Без оплаты аренды могут выселить. Приду сюда жить", - говорит Зухра Утегенова.

Айжан Сапарова также мать троих детей. Сейчас женщина беременна четвертым. Она говорит, что пришла разбираться к чиновникам от отчаяния. "Нам говорили, что выплата за октябрь будет 10 ноября. Сейчас обещают, что деньги придут до 28 ноября. Никто ничего не хочет объяснять. В бухгалтерии отдела занятости и соцпрограмм от нас отмахиваются. Мы за свои деньги вынуждены воевать", - говорит Айжан Сапарова.

В бухгалтерии отметили, что списки получателей АСП у них готовы. Здесь ждут выделения средств из республиканского бюджета.

"У нас есть задержки с выплатой АСП за октябрь. Люди получат свои деньги в течение ближайших недель. Если на 1 октября у нас было 3500 получателей адресной социальной помощи, то на 1 ноября уже более 4 тысяч", - отметил заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Уральска Наурызбай Дауешов.


Источник: tengrinews.kz
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