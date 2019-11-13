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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

До минус 25 ожидается в РК

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 16:08
До минус 25 ожидается в РК
Иллюстративное фото
Прогноз на 14-16 ноября озвучили в пресс-службе Казгидромета. Из районов Урала и Западной Сибири на Казахстан перемещаются арктические атмосферные фронты, с которыми по мере их продвижения на юго-восток, ожидаются снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра и гололёд.

А в тыл фронтам движется антициклон, сформировавшийся над акваторией арктических морей. С ним-то в большинстве областей республики и ожидается похолодание, наиболее значительное в северных, центральных и восточных районах. Ночная температура воздуха здесь понизится до 13…18, местами 20…25 мороза, что ниже средних многолетних значений на 4…10°С.

Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха близкой к норме для данного периода.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:13
Лишь на западе республики предполагается погода без осадков с температурой воздуха близкой к норме для данного периода

остальное можно не читать lol
 
 

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