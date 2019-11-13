В джунглях Вьетнама засняли зверя, который давно считался исчезнувшим

В лесах Вьетнама ученым удалось заснять редких животных, которые не попадались людям на глаза с конца прошлого века, сообщает National Geographic.
Это удивительный представитель парнокопытных - "вьетнамская мышь-олень", или серебряноспинный оленек Tragulus versicolor из семейства оленьковые. Мышиный олень - самое крошечное парнокопытное в мире, его рост составляет до 25 сантиметров, и его можно сравнить с кроликом.
У этих животных по боковым сторонам копыт есть своеобразные пальцы, во рту - два крошечных клыка, при этом их пищеварительный тракт устроен достаточно примитивно. Им сложно конкурировать с более развитыми парнокопытными, и на планете осталось очень мало оленьковых, а вьетнамского эндемика не встречали с 1990 года. Даже тогда он был крайне малочисленным, живые особи ученым не попадались, и описание вида было сделано по найденным тушкам.
До недавнего времени предполагалось, что серебряноспинные оленьки вымерли. Они были включены в список "25 самых востребованных" потерянных видов Глобального фонда охраны природы (GWC), что позволило привлечь к ним внимание и найти финансирование на их поиски.
Информация о возможных встречах с редким парнокопытным поступила из одного населенного пункта, расположенного к юго-востоку от Нячанга. Отправившись на место, зоологи установили глубоко в джунглях фотоловушки, проверив результаты через пять месяцев.
Результат превзошел все ожидания: камера запечатлела мышиного оленя. Чтобы убедиться, что нет ошибки и путаницы, биологи добавили еще десятки видеокамер, и первое предположение полностью подтвердилось.
В общей сложности специалистам удалось получить около 2000 кадров с серебряноспинными оленьками. На них присутствует несколько особей, но оценить точные размеры популяции ученые пока не смогли. В любом случае полученные данные позволяют скоординировать усилия по защите вида, почти исчезнувшего с лица Земли.
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