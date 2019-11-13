Управляющий директор холдинга КазАгро подозревается в крупном мошенничестве

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении управляющего директора – члена правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Холдинга КазАгро МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Zakon.kz.
- Являясь приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн тенге из ранее обговоренных 200 тыс. долларов США, принадлежащих учредителю и руководителю ТОО "Интер-Агро" и ТОО "ИнтерАгроТрейд", за принятие решения, не входящего в его компетенцию, – в виде заключения договора купли-продажи залогового имущества - элеватора, расположенного в Актюбинской области, - рассказали в Антикоррупционной службе.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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