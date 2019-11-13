Налогообложение переводов незаконно - юрист

Мною еще 10 ноября подана жалоба в адрес министра финансов о признании незаконным предложения Б.Шолпанкулова о введении налога на переводы.



7 ноября на нескольких интернет-ресурсах была размещена информация о том, что первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.



"Не надо говорить обо всех платежах. Если вы пополняете баланс или помогаете своим близким, это не будет считаться. Все будет рассматриваться индивидуально. Это относится ко всем электронным транзакциям. Если вы оплачиваете коммунальный счет или пополняете баланс мобильного телефона, в эту сумму уже заложен налог. При частных переводах тоже есть получатель этих средств. Его будут мониторить налоговые службы".



В случае если человек получает доход, конечно же, у источника должны удерживаться выплаты.



"Это будет касаться всех банков. Налог будет платить тот, кто получает доход", - отметил Шолпанкулов.



Считаю такие действия Шолпанкулова незаконными и вот почему.



1. Он ошибочно отождествляет понятие "перевод" и "платеж", потому что перевод – это просто движение денег с одного счета на другой, а платеж - это перевод как оплата чего-либо, а точнее перевод в целях исполнения какого-то обязательства. То есть, не все переводы это платежи. И ни в коем случае нельзя будет облагать налогом каждый перевод.

2. Шолпанкулов говорит, что будет удерживаться налог у источника, а платить будут кто получает.



Согласно налогового законодательства, физические лица, как покупатели или заказчики никогда не являются налоговым агентом, что исключает какое-либо удержание ими налога у источника выплаты. Так что, Шолпанкулов ошибается в части удержания у источника выплаты.



Также Шолпанкулов говорит об одновременном удержании у источника выплаты при переводе и уплаты налога получателем денег. То есть, Шолпанкулов предлагает, чтобы отправитель денег удержал налог, а потом еще и получатель также уплатил налог. Это что-то «новое» в казахстанской системе налогообложения!



3. Шолпанкулов не знает, что в налогообложении действует метод начисления, при котором днем получения дохода является не день поступления денег, а день реализации товара, работы, услуги. Само по себе, получение денег никогда не влечет налогового обязательства. Так что, является незаконным предложение Шолпанкулова облагать налогом электронные переводы или платежи.



4. Шолпанкулов не понимает, что такое доход. Согласно Налогового кодекса при реализации товаров, работ, услуг - доход это выручка от реализации. Есть еще другие доходы, но я так понимаю, что Шолпанкулов говорит именно о доходе от реализации. Согласно Налогового кодекса сам доход не является объектом налогообложения. То есть, нельзя облагать налогом всю сумму электронного платежа.

Объектом налогообложения является налогооблагаемый доход, как разница между выручкой и вычетами.



5. Согласно пп.3 п.2 ст.36 Налогового кодекса, налогоплательщик самостоятельно исчисляет суммы налогов. То есть, все поступления от электронных переводов, налогоплательщик самостоятельно отражает в налоговом учете и поэтому налогообложение самих переводов означает двойное налогообложение.



6. Шолпанкулов говорит, что каждый перевод будет рассматриваться индивидуально. Это же просто невероятно будет сделать. В год совершаются миллиарды таких переводов, и невозможно будет каждый индивидуально рассмотреть.



Мною еще 10 ноября подана жалоба в адрес Министра финансов о признании незаконным предложения Б.Шолпанкулова о введении налога на

переводы.



Жангельды Сулейманов

