Налогов на денежные переводы не будет - министр финансов

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов высказался о безналичных денежных переводах с одной банковской карты на другую, которые совершают казахстанцы, передает Тengrinews.kz.
По словам главы ведомства, у населения и бизнеса получают все большую популярность системы мгновенных переводов в связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкостью и удобством использования. "Безусловно, Министерство финансов понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики.
Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов. Тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц. Совместно с банками мы будем работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей", - отметил Смаилов.
Что касается предпринимателей, то, по словам Алихана Смаилова, они должны быть "прозрачными". Министр напомнил, что в соответствии с законодательством бизнесмены обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года - использовать онлайн-контрольно-кассовые машины. Глава Минфина отметил, что использование приложений для мгновенных переводов в предпринимательских целях не освобождает бизнесменов от данных обязательств. По его словам, наличие чека важно для защиты прав потребителей.
"Министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. К примеру, через объединение онлайн-контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности.
Такой пилот совместно с одним из банков второго уровня будет проведен в следующем году. Более того, хочу отметить, что в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например патент или упрощенную декларацию, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на три года. Населению в этой связи нет оснований для беспокойства", - подытожил Смаилов.
Напомним, Министерство финансов планирует проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от налогов. Однако депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался против проверок денежных переводов и рассказал об опасности нововведения. "Это заявление вызвало широкий резонанс и обоснованную критику в обществе.
Вряд ли граждане часто оплачивают персональными карточками миллионные сделки, у подавляющего большинства таких денег не бывает в принципе. Вряд ли стоит из-за 0,4 процента кошмарить остальные 99 процентов граждан. Подавляющая часть держателей карточек живет в кредит. И это касается как покупателей, так и предпринимателей, большинство из которых также должны банкам и друг другу.
Уважаемые налоговики, собираясь контролировать платежные карточки, не там вы ищете подпольных миллионеров. Эти люди ничего не просят у государства, а сами зарабатывают свой хлеб. Лучше ищите тех, кто вымогает миллионные взятки, кто выводит миллиарды в офшоры", - посоветовал Перуашев.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.