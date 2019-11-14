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Осужденные чиновники отбывают срок с бешбармаком и виски в колонии Костаная

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Осужденные чиновники отбывают срок с бешбармаком и виски в колонии Костаная
Иллюстративное фото
Осужденные чиновники кушают бешбармак, пьют виски и смотрят телевизор в колонии Костаная, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Astana TV. Видео сняли скрытно и слили в сеть. Автор ролика утверждает, что трапеза проходила в колонии 161/2.

На видео, что в камере накрыт стол, работает телевизор и висят шторы. Причем, как выяснилось, здесь сидит и экс-чиновник из Западного Казахстана. Бывший руководитель управления спорта Муслим Ундаганов был приговорен к 12-ти годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.




По словам автора видео, лидерам преступных группировок администрация якобы предоставляет льготы и закрывает глаза на то, что они нарушают режим. Также называются имена сотрудников, которые обеспечивают им такое содержание.

В местном департаменте УИС признали,что указанный на видео факт действительно имел место быть в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области. По данной ситуации уже начато досудебное расследование.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:30
хозяина с кумом легко понять, их через месяц-другой выпустят, а их начальство их же и прессанет и подставит, и сами поменяются с ними местами.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 11:24
с такими деньгами им везде хорошо будет и везде будут им услуживать..
 
 

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