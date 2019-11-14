Отрицательное сальдо миграции в Казахстане увеличилось за год почти на 20%

За три квартала 2019 года Казахстан покинули 34,2 тысячи жителей, прибыло в страну всего восемь тысяч человек.
За три квартала 2019 года из Казахстана эмигрировало 34,2 тысячи человек – на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ranking.
Прибыло в Казахстан всего 8 тысяч человек – на 14,4% меньше, чем годом ранее (9,3 тысячи человек). Это увеличило отрицательное сальдо миграции до 26,2 тысячи человек (год назад – 22,2 тысячи). 84,1% выбывших составили жители городов.
Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюдается среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста – 17,4 тысячи человек. Отрицательное сальдо миграции детей до 15 лет составило 8 тысяч человек.
Куда уезжают. За девять месяцев 2019 года больше всего казахстанцев уехало в:
Россию – 30,4 тысячи человек; Германию – 2,1 тысячи человек; Беларусь – 297 человек.
Также в пятёрку вошли Узбекистан, куда уехало 220 человек, и США, куда эмигрировало 190 человек. Казахстанцы часто уезжают также в Кыргызстан, Израиль, Китай, Турцию и в Канаду.
Больше всего в Казахстан прибывают жители Узбекистана, России и Китая.
Откуда уезжают. В региональном разрезе больше всего уезжают за границу жители:
ВКО – 5,4 тысячи человек; Карагандинской области – 4,8 тысячи человек; Костанайской области – 4,3 тысячи человек.
Положительное сальдо миграции наблюдается только в трёх регионах страны: в Шымкенте (плюс 329 человек), Алматинской области (плюс 301 человек) и Туркестанской области (плюс 65 человек).
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