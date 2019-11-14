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Красноярцы показали своих толстых котов в поддержку хозяина кота Виктора, которого не пустили в самолет

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Красноярцы показали своих толстых котов в поддержку хозяина кота Виктора, которого не пустили в самолет
Тот самый кот Виктор летел в бизнес-классе — Михаил говорит, что купил билеты за мили Фото: Михаил Галин / facebook
6 ноября у себя в фейсбуке житель Риги Михаил Галин рассказал, как в конце октября провез своего толстого кота Виктора в самолете в нарушение правил «Аэрофлота». Мужчина прилетел с животным из Риги в Москву, а потом должен был лететь до Владивостока, но сотрудница аэропорта кота не пропустила, потому что он «отъелся до непозволительных для перевозки в салоне десяти килограммов». Именно столько весил кот вместе с переноской.

По правилам авиакомпании, кота должны были поместить в багажное отделение, но Михаил побоялся, что Виктор не перенесет перелет там, поэтому отказался от полета и нашел через соцсети кошку, похожую на Виктора, по имени Фиби, вновь купил билет до Владивостока и вместо Виктора взвесил Фиби, а потом подменил котов и улетел во Владивосток.

В итоге у Михаила Галина «Аэрофлот» списал все накопленный им мили — а их было около 400 тысяч. Сам мужчина признался, что он был не прав, но просто не мог позволить своему коту отправиться в багаж.

Позже у себя в фейсбуке Михаил написал, что претензий к перевозчику не имеет, а также объяснил, зачем брал кота с собой — у него закончился рабочий контракт в другой стране и он возвращался домой, разумеется, кота он взял с собой.

По всей стране люди присоединились к акции в поддержку Михаила и Виктора — люди выкладывают фотографии своих котов под хештегами #ямыкотвиктор и #бронебагаж. Не остались в стороне и красноярцы, которые выложили поддерживающие посты и показали своих толстых котов, которые бы тоже не прошли в багаж. Давайте полюбуемся этими прекрасными котами.

Красноярцы показали своих толстых котов в поддержку хозяина кота Виктора, которого не пустили в самолет

Красноярцы показали своих толстых котов в поддержку хозяина кота Виктора, которого не пустили в самолет

Красноярцы показали своих толстых котов в поддержку хозяина кота Виктора, которого не пустили в самолет


Источник: ngs24.ru
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:32
аэрофлот как всегда ведет себя по свински. так бы и назывались - свинофлот.
а коты - самые лучшие животинки на Земле smile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Neo_242 (Посетители) Сегодня, 10:49
Милые создания.
 
 

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