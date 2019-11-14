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Пугачевой посоветовали больше никогда не выходить на сцену

Просмотров:1014 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Пугачевой посоветовали больше никогда не выходить на сцену
фото - Евгения Новоженина / РИА Новости
Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой больше не следует петь и выступать на сцене. С таким заявлением выступил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя недавний концерт Пугачевой в Минске, сообщает URA.RU.

«Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально. Я видел сюжет в интернете, снятый на мобильный телефон. Она пела «Женщина, которая поет» — это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — заявил он в эфире латвийского радио Baltkom.

По мнению критика, выступления Пугачевой вызывают у зрителя ощущение «кошмара и коллапса». Сама же звезда, как полагает Соседов, уже является «немощной».

Ранее Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея. Артистка заявила об этом на концерте в Минске. Видео заявления примадонны российской эстрады опубликовал telegram-канал «Super.ru». Зрителям Пугачева рассказала, что согласилась выступить в Минске лишь потому, что у нее особое отношение к Белоруссии.

«Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь, если выступлю, то лет в 80», — заявила Пугачева.

Перед гастролями Пугачева призналась, что «чуть не умирает от страха» из-за выступления вне пределов Москвы, сообщают «Дни.ру».

До этого народная артистка давала концерт 15 апреля в Кремле в день своего рождения. Стоимость билетов на шоу достигала сотен тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей».


Источник: 125region.ru
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:27
бабуся с голоду помирает чтоли? lol
 
 

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