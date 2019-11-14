Последнее снижение таможенных пошлин на авто произойдёт в 2020 году

Новые тарифы на ввозимый транспорт готовит Министерство торговли и интеграции РК.



Ежегодно снижать пошлины на ввозимые товары, в том числе на транспортные средства, Казахстан обязался четыре года назад, вступив в ВТО. С тех пор растаможка авто, пусть медленно и не на все категории, но снижалась.



Как следует из проекта приказа, в 2020 году пошлины практически на все ввозимые автомобили упадут на величину от 1 до 2 %. К примеру, за б/у авто с объёмом двигателя более 1 500 см³, но не более 3 000 см³ в возрасте от 3 до 5 лет нужно будет уплачивать не 17, а 16 % от таможенной стоимости.



На прежнем уровне останется пошлина за новые авто — 15 %. Корреспонденту kolesa.kz специалисты Министерства торговли и интеграции РК пояснили, что по снижению тарифов на новые машины Казахстан достиг пределов, оговорённых обязательствами перед ВТО, и дальнейшего уменьшения пошлин в этой категории не предвидится.



Примечательно, что сколько бы в верхах ни говорили об экологически чистом транспорте, обнулить растаможку для электромобилей в 2020 году в Казахстане не планируют, пошлины только снизят с 2 до 1 %. А гибриды по-прежнему нужно будет таможить на общих основаниях по объёму ДВС.



Приказ, утверждающий изменения в тарифах, ещё не подписан. Теоретически пошлины должны снизиться в январе 2020 года, как это было прежде, но возможны задержки.



Стоит отметить, что снижение тарифов в 2020-м — последний шаг, гарантированный властями Казахстана перед ВТО. В итоге за весь период снижения (с 2015 года) растаможка транспорта уменьшилась в среднем на 10 %. По факту никто не заметил столь заметного снижения из-за введения обязательной уплаты утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию в начале 2016 года.



Утильсбор (от 150 до 1 150 МРП) и сбор за первичную постановку (от 0.25 до 500 МРП, в зависимости от года выпуска) сделали импорт б/у автомобилей старше трёх лет экономически нецелесообразным. Да и к тому же бессмысленным занятием, потому как сегодня в РК разрешена постановка на первичный учёт только автомобилей, соответствующих нормам стандарта Евро-4, оборудованных подушками безопасности, ДХО, ISOFIX, ЭВАК и т. д.