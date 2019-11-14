Акимы самоустранились - Президент о ценах на продовольствие

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии контроля за ценообразованием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента.
"В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным - почти 47 процентов! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием", - цитирует Президента пресс-служба.
По словам Токаева, министерства ограничиваются лишь тем, что "констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства".
"Отсутствует координация между Минэкономики, МСХ и Министерством торговли и интеграции. Акимы в свою очередь фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено", - сказал Президент.
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