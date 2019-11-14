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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акимы самоустранились - Президент о ценах на продовольствие

Просмотров:442 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Акимы самоустранились - Президент о ценах на продовольствие
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии контроля за ценообразованием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента.

"В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным - почти 47 процентов! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием", - цитирует Президента пресс-служба.

По словам Токаева, министерства ограничиваются лишь тем, что "констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства".

"Отсутствует координация между Минэкономики, МСХ и Министерством торговли и интеграции. Акимы в свою очередь фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено", - сказал Президент.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:20
Цитата: master_kz
Только в той системе цена чуть ли не выбивалась на годы на самом товаре-))

поэтому про ту систему только и прочитать что в некоторых учебниках.
развалилась сама по себе.
мервтая в зародыше.
а капитализм живет и процветает dada
 
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  • Mestnyi
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 15:00
При рыночных отношениях нельзя пытаться сдержать цены. Надо заставлять олигархов и иностранных инвесторов поднимать зарплату. Причём надо контролировать всю цепочку, начиная от нефтяников и заканчивая их подрядчиками. Поднимите размер минимальной заработной платы. до девальвации в долларах у всех зарплата была выше в 2 раза, и было всем выгодно.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:57
Если не выполняются поручения ,значит надо чтото менять.
 
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  • Mestnyi
  • Краснов
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:15
Цитата: aalleennaa69
Возврат в Советский Союз !!!

Только в той системе цена чуть ли не выбивалась на годы на самом товаре-))
 
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  • Aktauskii
  • tolk
  • Краснов
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:57
Цитата: Pinochet
и попытки сдерживания.
невозможно закупать по рублю а продавать по 50 копеек.

Курс рубля до 10 или сразу 15 тг, вообще веселуха начнется. Задрали до 6,2 на импорт для спасения местных производителей, а все равно у них цены не снижаются, сырье все тоже за рубли как ни крути. Верните курс 1 к 4 как было, и будет счастье. И все министерства зашевелятся. -))
 
-1
  • Az Neaz
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • master_kz
  • Краснов
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:48
Долой рыночную экономику !!! Возврат в Советский Союз !!! Ещё они хотят пенсионную систему Сингапура смешно тогда все будут сидеть на улице с протянутой рукой
 
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  • Aktauskii
  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:41
объясните, пожалуйста, президенту. что цены плевать хотели на все ваши пожелаения и попытки сдерживания.
невозможно закупать по рублю а продавать по 50 копеек.
хоть ты тресни lol
и запретить продавать что либо тоже нельзя. не нравится - не покупай, но запретить не выйдет.
 
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  • tolk
  • Mestnyi
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:34
Спасибо, утешил.
Прежний президент тоже делал такие поручения.
А что может сделать аким?
Дикий рынок, (извините) базар, господа.
А цены, как в гимне авиаторов, все выше и выше и выше...
 
 

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