Миллиардный долг висит на области, которой нет

Долг в 1 миллиард 300 миллионов тенге числится на Тургайской области, которой не существует более 20 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Итоги проверки аудита выявили нерегулируемые долговые обязательства. По области (Костанайской) они составляют 1 миллиард 300 миллионов тенге. С целью исключения обязательств из структуры госдолга нами направлено письмо в Минфин 25 октября текущего года.



На протяжении 20 лет акиматом области в лице Управления финансов велась работа по урегулированию указанных обязательств. Однако в связи с отсутствием подтверждающих документов по взятым обязательствам ввиду ликвидации юридических лиц, являющихся заемщиками, или отсутствием указанных юридических лиц в базе данных органов юстиции урегулировать их на областном уровне не представляется возможным, так как кредитором был Минфин", - заявил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов на заседании Счетного комитета.



Заместитель акима в качестве примера указал предприятие, долг которого составляет 77 миллионов 800 тысяч тенге. "При упразднении Тургайской области ее территория вошла в составы Акмолинской и Костанайской областей, и данные обязательства перешли на Костанайскую область. В настоящее время отсутствуют документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств тургайского областного исполнительного органа за данным предприятием, в связи с чем данный вопрос требует уточнения.



Более того, при передаче дел после упразднения Тургайской области задолженности не было в акте передачи. При таких обстоятельствах задолженности по обязательствам не могут быть приняты нами. У нас таких предприятий 11. Есть еще долги 90-х годов. Нет ни кредитных договоров, ни каких-либо документов. На своем уровне мы урегулировать не можем", - сказал Ерлан Спанов.



Председатель Счетного комитета Наталья Годунова подчеркнула, что проблема существует со времен существования Тургайской области. "Она уже давно висит, как мы ее будем решать?" - спросила Годунова. Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов ответил, что отсутствие документации затрудняет решение вопроса.



По его словам, подобная проблема существует по всем регионам. Председатель Счетного комитета предложила создать рабочую группу для решения этого вопроса. "Давайте мы в нее войдем, попросим Минюст подключиться. В любом случае нужно внести какую-то норму в действующее законодательство, которая поможет решить вопрос "мертвых долгов", - сказала Годунова.





Тургайская область с административным центром в городе Аркалыке была упразднена в 1997 году. Она была разделена между костанайским и акмолинским регионами.