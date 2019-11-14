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МВД утвердило образцы водительского удостоверения и техпаспорта

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 18:14
МВД утвердило образцы водительского удостоверения и техпаспорта
Фото : МВД
Приказом Министра внутренних дел РК от 2 ноября 2019 года внесены изменения в формы и образцы бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, передает Zakon.kz.

Образец водительского удостоверения

МВД утвердило образцы водительского удостоверения и техпаспорта


Интегральная микросхема водительского удостоверения содержит следующие сведения:

1) о водительском удостоверении: серия и номер;
дата выдачи;
наименование органа, выдавшего водительское удостоверение;
2) о водителе: фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
место жительства;
индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
фотография;
3) о допуске к управлению транспортным средством:
разрешенные категории;
срок окончания действия водительского удостоверения;
особые отметки.

Образцы свидетельства о регистрации транспортного средства РК

МВД утвердило образцы водительского удостоверения и техпаспорта



1) Государственный регистрационный номерной знак;
2) Серия и регистрационный номер свидетельства;
3) Дата выдачи свидетельства;
4) Марка, модель;
5) Год выпуска транспортного средства;
6) Категория (на право управления/транспортного средства;
7) Отметка о снятии с учета;
8) Идентификационный номер (VIN, кузов, шасси);
9) Масса без нагрузки, kg;
10) Объем двигателя, см. куб.;
11) Разрешенная max масса, kg;
12) Цвет транспортного средства;
13) Владелец транспортного средства;
14) Место жительства;
15) Особые отметки;
16) Дата первичной регистрации;
17) Сведения о видах переоборудования транспортного средства;
18) Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;
19) Наименование органа регистрации транспортного средства;
20) Страна изготовитель;
21) иные сведения.

По мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 ноября).


Источник: Zakon.kz
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