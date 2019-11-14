МВД утвердило образцы водительского удостоверения и техпаспорта

Приказом Министра внутренних дел РК от 2 ноября 2019 года внесены изменения в формы и образцы бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, передает Zakon.kz.Образец водительского удостоверенияИнтегральная микросхема водительского удостоверения содержит следующие сведения:1) о водительском удостоверении: серия и номер;дата выдачи;наименование органа, выдавшего водительское удостоверение;2) о водителе: фамилия, имя, отчество;дата и место рождения;место жительства;индивидуальный идентификационный номер (ИИН);тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;фотография;3) о допуске к управлению транспортным средством:разрешенные категории;срок окончания действия водительского удостоверения;особые отметки.Образцы свидетельства о регистрации транспортного средства РК1) Государственный регистрационный номерной знак;2) Серия и регистрационный номер свидетельства;3) Дата выдачи свидетельства;4) Марка, модель;5) Год выпуска транспортного средства;6) Категория (на право управления/транспортного средства;7) Отметка о снятии с учета;8) Идентификационный номер (VIN, кузов, шасси);9) Масса без нагрузки, kg;10) Объем двигателя, см. куб.;11) Разрешенная max масса, kg;12) Цвет транспортного средства;13) Владелец транспортного средства;14) Место жительства;15) Особые отметки;16) Дата первичной регистрации;17) Сведения о видах переоборудования транспортного средства;18) Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер;19) Наименование органа регистрации транспортного средства;20) Страна изготовитель;21) иные сведения.По мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 ноября).