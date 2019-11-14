Супермаркеты РК начали отказываться от полиэтиленовых пакетов

Крупные супермаркеты Павлодарской области начали отказываться от полиэтиленовых пакетов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Экологи приступили к работе по сокращению использования полиэтиленовых тар. Сейчас идут переговоры по поэтапному отказу от различных видов таких изделий. Около 10 торговых сетей региона уже начали внедрять в продажу мягкие контейнеры разового применения, которые быстро разлагаются в окружающей среде.
Сотрудники торговых точек также планируют проводить мероприятия по формированию экокультуры среди населения путем раздачи агитационных материалов жителям. Отметим, что в области в окружающую среду ежедневно выбрасывается около 700 тонн твердых бытовых отходов. Примерно 15% такого мусора занимают пластмассовые изделия, в том числе полиэтилен.
"Есть такие факты, когда пакеты распространяются бесплатно. Этим супермаркетам предложено все-таки реализовывать эти пакеты на платной основе, чтобы снизить как-то их потребление среди граждан. Также нами предложено супермаркетам отказаться от более плотных, то есть ограничиться плотностью до 20 мкр", - отметил замруководителя департамента экологии Дархан Исжанов.
По информации специалистов, в целом на территории Казахстана ежедневно используется около 15 млн штук полиэтиленовых пакетов.
"Мы уже отказались от полиэтиленовых пакетов. В дальнейшем планируем ввести бумажные пакеты. В день в торговый центр приходят тысячи покупателей, которым мы предлагаем биоразлагаемые пакеты. Тем самым зная, что наши пакеты не нанесут урона экологии", - сказала управляющая торговым залом Нафиса Кадырова.
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