Устроивший бойню в российском колледже мстил за изнасилование возлюбленной - СМИ

Студенты строительного колледжа в российском Благовещенске называют одной из возможных причин бойни месть стрелка за любимую девушку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал 360.



Студенты Амурского колледжа, где произошла трагедия, заявили, что возлюбленную студента Даниила Засорина изнасиловали.



"Они в общаге изнасиловали его девушку", - рассказала одна из учащихся.



Telegram-канал Mash, ссылаясь на однокурсников стрелка, также написал о схожем мотиве. По их сведениям, над девушкой надругались прямо в колледже. Однако она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.







По данным СМИ, узнав об этом, Даниил Засорин пришел в ярость, взял оружие и пришел в колледж. Там он стал стрелять в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.



В данное время эту информацию проверяют в Следственном комитете. Правоохранители собираются вызвать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.



Напомним, в российском Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже. В результате ЧП устроивший бойню студент застрелился, погиб один парень, еще три человека получили ранения.









