«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Ноября
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.49 KZT
  • €1 = 427.26 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Устроивший бойню в российском колледже мстил за изнасилование возлюбленной - СМИ

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 19:02
Устроивший бойню в российском колледже мстил за изнасилование возлюбленной - СМИ
Здание Амурского колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба. Фото ©РИА Новости
Студенты строительного колледжа в российском Благовещенске называют одной из возможных причин бойни месть стрелка за любимую девушку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал 360.

Студенты Амурского колледжа, где произошла трагедия, заявили, что возлюбленную студента Даниила Засорина изнасиловали.

"Они в общаге изнасиловали его девушку", - рассказала одна из учащихся.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на однокурсников стрелка, также написал о схожем мотиве. По их сведениям, над девушкой надругались прямо в колледже. Однако она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.



По данным СМИ, узнав об этом, Даниил Засорин пришел в ярость, взял оружие и пришел в колледж. Там он стал стрелять в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

В данное время эту информацию проверяют в Следственном комитете. Правоохранители собираются вызвать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

Напомним, в российском Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже. В результате ЧП устроивший бойню студент застрелился, погиб один парень, еще три человека получили ранения.






Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика