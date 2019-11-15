Пилот севшего на кукурузное поле A321 перестал представляться пассажирам

Пилот самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, Дамир Юсупов перестал представляться пассажирам из-за их эмоциональной реакции.



После аварийной посадки в августе Юсупов вернулся к работе и совершил порядка 30 перелетов. По его словам, в первое время после происшествия пассажиры слишком бурно реагировали, узнавая его имя.



«Раньше приветствовал их на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — сказал он в интервью сызранской телекомпании «КТВ-ЛУЧ».



Пилот отметил, что по прошествии месяца после инцидента решил вновь представляться, но во время одного из полетов самолет попал в турбулентность, что сильно напугало пассажиров.



И хотя, по его словам, турбулентность — довольно распространенное явление, в тот раз люди на борту слишком переволновались.



«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам», — сказал Юсупов.



15 августа вылетевший из Жуковского в Симферополь самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вынужденно сел на поле из-за отказа двигателей, в которые попали птицы. Благодаря действиям пилотов и быстрой эвакуации жертв удалось избежать.



Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.



В сентябре сообщалось, что экипажу А321 подарили квартиры.