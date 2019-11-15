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Пилот севшего на кукурузное поле A321 перестал представляться пассажирам

Просмотров:432 Опубликовано: Сегодня, 09:58
Пилот севшего на кукурузное поле A321 перестал представляться пассажирам
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Пилот самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, Дамир Юсупов перестал представляться пассажирам из-за их эмоциональной реакции.

После аварийной посадки в августе Юсупов вернулся к работе и совершил порядка 30 перелетов. По его словам, в первое время после происшествия пассажиры слишком бурно реагировали, узнавая его имя.

«Раньше приветствовал их на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — сказал он в интервью сызранской телекомпании «КТВ-ЛУЧ».

Пилот отметил, что по прошествии месяца после инцидента решил вновь представляться, но во время одного из полетов самолет попал в турбулентность, что сильно напугало пассажиров.

И хотя, по его словам, турбулентность — довольно распространенное явление, в тот раз люди на борту слишком переволновались.

«После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам», — сказал Юсупов.

15 августа вылетевший из Жуковского в Симферополь самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вынужденно сел на поле из-за отказа двигателей, в которые попали птицы. Благодаря действиям пилотов и быстрой эвакуации жертв удалось избежать.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

В сентябре сообщалось, что экипажу А321 подарили квартиры.


Источник: iz.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:25
Цитата: Ingul
Можно просто говорить: "Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту..."


можно и без "кора" lol lol lol
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:34
Можно просто говорить: "Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту..."
Без фамилии, людей ведь тоже можно понять.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 10:09
Задолбают теперь мужика...
 
 

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