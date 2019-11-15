Бюджет Нур-Султана увеличили на 45,7 млрд тенге

Только в одном районе Байконур на содержание уличного освещения дополнительно понадобилось 125 млн тенге, и ещё 50 млн – на освещение деятельности акима района.
Маслихат Нур-Султана одобрил уточнённый бюджет на 2019 год. Общий объём уточненного бюджета составляет 471 млрд тенге – на 45,7 млрд (10,7%) больше ранее утверждённого бюджета.
Чьи расходы увеличились:
аппарату акима дополнительно выделили 75 млн тенге; управлению занятости и социальной защиты – 234 млн тенге; управлению образования – 2,91 млрд тенге; управлению строительства и жилищной политики – 750 млн тенге; управлению контроля и качества городской среды – 32 млн тенге; управлению культуры и спорта – 484 млн тенге; управлению по инвестициям и развитию предпринимательства – 477 млн тенге; управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры – 1,342 млрд тенге; управлению регенерации – 1 млрд тенге; управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений – 21,3 млн тенге; упралению стратегического и бюджетного планирования – 23 млн тенге; аппарату акима района Байконур на текущее содержание уличного и паркового освещения – 125 млн тенге, на освещение деятельности акима района – 50 млн тенге; управлению активов и государствнных закупок – 70 млн тенге; управлению финансов – 9 млн тенге.
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