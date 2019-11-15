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Бюджет Нур-Султана увеличили на 45,7 млрд тенге

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Бюджет Нур-Султана увеличили на 45,7 млрд тенге
Иллюстративное фото
Только в одном районе Байконур на содержание уличного освещения дополнительно понадобилось 125 млн тенге, и ещё 50 млн – на освещение деятельности акима района.

Маслихат Нур-Султана одобрил уточнённый бюджет на 2019 год. Общий объём уточненного бюджета составляет 471 млрд тенге – на 45,7 млрд (10,7%) больше ранее утверждённого бюджета.

Чьи расходы увеличились:

аппарату акима дополнительно выделили 75 млн тенге;
управлению занятости и социальной защиты – 234 млн тенге;
управлению образования – 2,91 млрд тенге;
управлению строительства и жилищной политики – 750 млн тенге;
управлению контроля и качества городской среды – 32 млн тенге;
управлению культуры и спорта – 484 млн тенге;
управлению по инвестициям и развитию предпринимательства – 477 млн тенге;
управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры – 1,342 млрд тенге;
управлению регенерации – 1 млрд тенге;
управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений – 21,3 млн тенге;
упралению стратегического и бюджетного планирования – 23 млн тенге;
аппарату акима района Байконур на текущее содержание уличного и паркового освещения – 125 млн тенге, на освещение деятельности акима района – 50 млн тенге;
управлению активов и государствнных закупок – 70 млн тенге;
управлению финансов – 9 млн тенге.

Депутаты одобрили предложенные уточнения.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 12:08
Будет что воровать и жить, а не существовать.
 
 

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