Бюджет Нур-Султана увеличили на 45,7 млрд тенге

Только в одном районе Байконур на содержание уличного освещения дополнительно понадобилось 125 млн тенге, и ещё 50 млн – на освещение деятельности акима района.



Маслихат Нур-Султана одобрил уточнённый бюджет на 2019 год. Общий объём уточненного бюджета составляет 471 млрд тенге – на 45,7 млрд (10,7%) больше ранее утверждённого бюджета.



Чьи расходы увеличились:



аппарату акима дополнительно выделили 75 млн тенге;

управлению занятости и социальной защиты – 234 млн тенге;

управлению образования – 2,91 млрд тенге;

управлению строительства и жилищной политики – 750 млн тенге;

управлению контроля и качества городской среды – 32 млн тенге;

управлению культуры и спорта – 484 млн тенге;

управлению по инвестициям и развитию предпринимательства – 477 млн тенге;

управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры – 1,342 млрд тенге;

управлению регенерации – 1 млрд тенге;

управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений – 21,3 млн тенге;

упралению стратегического и бюджетного планирования – 23 млн тенге;

аппарату акима района Байконур на текущее содержание уличного и паркового освещения – 125 млн тенге, на освещение деятельности акима района – 50 млн тенге;

управлению активов и государствнных закупок – 70 млн тенге;

управлению финансов – 9 млн тенге.



Депутаты одобрили предложенные уточнения.