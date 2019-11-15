Будут ли "вшивать" отпечатки пальцев в новые водительские права

О том, для чего изменили дизайн водительских удостоверений и будут ли в них "вшиты" отпечатки пальцев водителей, рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД Юрий Козлов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По факту новый образец водительского удостоверения незначительно отличается от старого образца. Все те же самые реквизиты там имеются, как и в предыдущем образце. Было принято решение по повышению качества защиты от подделки по унификации. Мы перенесли чип на обратную сторону, чтобы визуально лучше воспринималось удостоверение.



Изменяется способ изготовления, применяются другие технологии, что позволяет повысить качество самого водительского удостоверения. В принципе, это основные позиции", - рассказал Козлов в кулуарах после брифинга СЦК. Он отметил, что обязательной замены водительского удостоверения не будет, это будет осуществляться по мере завершения срока действия действующих документов. Отметим, срок водительского удостоверения составляет 10 лет.



"Поднимался вопрос, что это потребует дополнительных финансовых затрат, но нет, это будет осуществляться в рамках действующего финансирования и стоимость водительского удостоверения не изменится. Она как составляла 1,25 МРП (3156 тенге в 2019 году. - Прим.), так и останется", - пояснил Юрий Козлов.



По его словам, новое водительское удостоверение может содержать дактилоскопические данные, то есть отпечатки пальцев водителя, так как в чипе увеличена память, но это не обязательная норма. "На этом примере просто раскрыли вам возможности чипа. Сказали, что чип позволяет вместить данные вплоть до биометрических параметров. То есть это не обязательно, что они будут в водительском удостоверении.



Сейчас рассматривается вопрос введения биометрических параметров в удостоверение личности. Водительское удостоверение не является документом, идентифицирующим личность. Это документ, который допускает к управлению транспортом", - пояснил Юрий Козлов.



Также он сообщил, что в новых водительских правах будет улучшено качество фотографий. "Сейчас будет изменяться сама структура изготовления, другие будут применяться технологии, поэтому качество фотографий будет выше, значительно выше", - заверил он.

