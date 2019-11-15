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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотрудник банка украл 87 млн тенге и скрылся

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Сотрудник банка украл 87 млн тенге и скрылся
Иллюстративное фото
В Костанайской области сотрудник банка украл 87 млн тенге и скрылся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года.

В настоящее время получена санкция на его арест, принимаются меры к задержанию. Также по делу проводится весь спектр необходимых следствий.

- В совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн тенге и скрылся, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 189 ч.4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере".


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 14:32
Orion,
5 лет на казенных харчах =) это лучще чем пожизненно в кредитах smile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • GuF
  • Toryn
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:30
Деньги закопать, сдаться властям, отсидеть и выйти миллионером.
 
 

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