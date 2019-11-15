В Костанайской области сотрудник банка украл 87 млн тенге и скрылся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции.



Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года.



В настоящее время получена санкция на его арест, принимаются меры к задержанию. Также по делу проводится весь спектр необходимых следствий.



- В совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн тенге и скрылся, говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье 189 ч.4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере".

