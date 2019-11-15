Где в Казахстане искать альтернативу полиэтиленовым пакетам

Сегодня всё чаще можно увидеть новости про то, что большие супермаркеты отказываются от использования полиэтиленовых пакетов. Какие экологичные альтернативы привычным пакетам существуют у нас в стране?



Редакция BaigeNews.kz связалась с тремя производителями из Казахстана, которые создают экофрендли-продукцию. Они рассказали о своих проектах и поделились мнением о том, почему сегодня жители нашей страны всё чаще обращают внимание на альтернативы полиэтиленовым пакетам.



Основатель социального предприятия Мирас Аббасов занимается производством биопакетов. По его словам, они являются безвредной альтернативой полиэтиленовой продукции. Базируется его предприятие в Нур-Султане. Однако сейчас компания планирует переехать в новое помещение - увеличивается спрос.



"Мы производим биопакеты из крахмала. Производственная мощность нашего предприятия составляет до пяти миллионов изделий в месяц, сейчас производство загружено на 15 процентов. Большую часть мы экспортируем в Россию, Кыргызстан и Украину. Спрос на нашу продукцию увеличивается. Сейчас мы переезжаем в новое помещение. Хотим увеличить производственные мощи. В Казахстане также увеличивается спрос, в основном крупные сети переходят на предоставление альтернативы полиэтиленовым пакетам".- рассказал Аббасов.



Как напомнил Аббасов проект существует с 2014 года, в 2015 было запущено производство, ещё через год создана торговая марка Biopack. Однако первое время продажи оставляли желать лучшего - было мало заинтересованных.



"Сейчас у нас потребление по Казахстану практически 300 тысяч штук в месяц. Мы вышли на самоокупаемость, сами себя содержим – зарплаты, аренда помещения, налоги, операционные расходы. Надеемся, что благодаря повышению спроса придёт прибыль, за счёт этого хотим увеличить производственные мощи. Большой интерес со стороны инвесторов, хотим расширять линейку и выпускать не только биопакеты, но и посуду", - продолжил Аббасов.



Также Аббасов пояснил, что биопакеты разлагаются на безвредные компоненты и происходит это в промежутке от одного до пяти лет.



"Наши пакеты производятся из отходов сельхозпродуктов. Производится такой устойчивый биополимер. Биопакет по прочности, выносливости выполняет те же функции, что и полиэтиленовый. Разлагается он при определенных условиях: наличие органических отходов, наличие микроорганизмов в почве, чем теплее, тем быстрее он начинает растворяться", - сообщил Аббасов.



По словам Аббасова, многие казахстанцы уже готовы выбирать экофрендли-продукцию. Однако их пока сдерживает цена. Цена биопакетов, производимых компанией казахстанского предпринимателя, от 25 до 50 тенге.



"В мире это тоже не сразу решалось. Почему не пришли? Думаю, постепенно к этому придут. Наши биопакеты дороже, чем полиэтилен. Тем не менее казахстанское общество уже готово. В прошлом году у нас продавалось 100 тысяч пакетов, в этом году – 300 тысяч", - резюмировал Аббасов.



Ещё один социальный предприниматель из Нур-Султана Эмин Аскеров производит на базе мастерской GreenTal экосумки. В его команде именно в этом направлении работают восемь человек, все они представители социально уязвимых слоев населения: бывшие осужденные, люди с ментальными нарушениями, малообеспеченные, многодетные.



"Мы занимаемся более трёх лет производством экосумок. Достаточно успешно идёт проект. Можем производить примерно от 700 до 1000 штук в месяц. Делаем экосумки из таких тканей, как лён, фетр, мешковина. У нас есть оборудование, которое позволяет наносить любые рисунки на экосумки. Мы их рассылаем по всей стране", - рассказал Аскеров.



Также он пояснил, что всё зависит от заказов, команда способна сшить около 100-150 сумок в день.



"У нас есть поставщики, которые поставляют нам ткани. В основном они из России, Турции, Узбекистана. К сожалению, в Казахстане нет большого объема производства тканей. В цену сумки входит себестоимость материала, работа сотрудника и.т.д. В среднем цена от тысячи до двух тысяч тенге. В розницу не более двух с половиной тысяч тенге. Впервые договорились с одним из строительных магазинов, можно теперь у них приобрести нашу продукцию", - отметил Аскеров.



Также Аскеров считает, что тема экотренда активно развивается в нашей стране. Однако людям нужно время, чтобы осознать, насколько важно использовать в быту экофрендли продукцию.



В социальных сетях можно найти интересных производителей экосумок. С одним из них и связался наш корреспондент. О своей продукции нам рассказал основатель стартапа zerowaste.kz (найти их можно в Инстаграме) Аким Бурбаев из Алматы. По его словам, занимается он вместе с женой производством экосумок на дому чуть больше года.



"Мы сами производим экосумки. Это ручная работа, не промышленное производство. Начали заниматься этим проектом чуть больше года назад. Мы занимается не только шопперами, шьём поясные сумки, экомешочки. Производим экосумки из ткани, которая состоит на 80 процентов из хлопчатобумажной, остальные 20 процентов из других волокон", - рассказал Бурбаев.



Как отметил Бурбаев, ткани приобретаются на одном из местных рынков в Алматы.



"Есть постоянные поставщики. Мы можем делать экосумки различных цветов. В начале нашей деятельности выполнили один заказ, сшили много разноцветных сумок, однако в дальнейшем такие ткани не были популярны. Поэтому сейчас у нас на постоянной основе сумок из чёрных и бежевых цветов, они пользуются спросом на рынке", - продолжил Бурбаев.



Также, как пояснил Бурбаев, рисунок на сумке нанесен вручную специальной акриловой краской, которая не теряет товарный вид при длительном использовании и стирках. Однако в случае необходимости стартап может отреставрировать иллюстрацию. Бурбаев также отметил, что среди их покупателей, в основном молодые люди.



"По-моему опыту, процентов 80, которые приобретают у нас экосумки – это подрастающее поколение. Более старшее поколение на это так сильно не переходят. В основном, покупают молодые люди, - заключил Бурбаев.



Напомним, ранее сообщалось, что будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. Фактически предлагается, что пакеты будут не раздаваться бесплатно сетями, а продаваться.