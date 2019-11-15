"Извините, это взятка". Следователь Антикоррупционной службы рассказал, как вести себя при попытке подкупа

Старший следователь следственного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, как следует вести себя чиновнику, которому предлагают взятку.
"Человек, который работает на госслужбе, понимает, что нарушит закон, если получит взятку. Когда к нему подходит человек и предлагает её, он должен отклонить предложение. Он должен сказать: "Извините, это взятка, я не могу это взять", – пояснил Данияр Бигайдаров.
Он добавил, что государственный служащий должен обязательно сообщить о том, что ему предложили деньги.
"Статистика показывает, что по случаям дачи взяток раскрываемость всё больше, потому что люди сообщают", – отметил следователь.
На вопрос о том, предлагали ли когда-то взятку ему самому, Данияр Бигайдаров ответил, что такого с ним не случалось.
"Мне лично? Лично никто не подходил и взятку не предлагал. Может, у меня лицо такое честное. Да, были моменты, что говорили "может, поможете" в разных случаях. Но в форме денег мне ничего не предлагали", – сказал он.
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