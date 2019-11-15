Токаев поручил снять с повестки вопрос денежных переводов

Помощник Президента Маулен Ашимбаев рассказал, что Касым-Жомарт Токаев поручил снять вопрос введения налогов на безналичные переводы с повестки, передает Tengrinews.kz. 14 ноября в Кокшетау Глава государства провел совещание по вопросам развития Акмолинской области. "На совещании Президент высказался и по поводу возможного введения налогов на безналичные переводы. Этот вопрос очень волнует общество в последние дни, так как благодаря своему удобству система моментальных переводов некоторых банков становится все более популярной среди населения. Глава государства подчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами. По этой причине Президент дал поручение снять вопрос с повестки дня", - написал Маулен Ашимбаев в Facebook. По словам Ашимбаева, Токаев также твердо намерен добиваться исполнения всех своих поручений. "В частности, в Послании было дано поручение об изъятии земель у так называемых "латифундистов", которые не обрабатывают и не культивируют землю. Создается впечатление, что эту задачу ответственные исполнители пытаются заболтать и попросту спустить на тормозах. Касым-Жомарт Кемелевич четко обозначил, что за невыполнение поручений недобросовестные исполнители понесут полную ответственность", - добавил помощник Президента. Маулен Ашимбаев рассказал и о других тезисах выступления Главы государства в Кокшетау. Подробнее о них можно почитать по ссылке. "Совещание в Кокшетау еще раз показало, что Глава государства хорошо знает ситуацию в стране, настроения и нужды людей и твердо намерен добиваться выполнения всех своих поручений, направленных на повышение благосостояния казахстанцев", - заключил Ашимбаев. Напомним, в Казахстане планировали проверять денежные переводы казахстанцев, чтобы выявить предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов. Позже первый вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов заявил, что налогов на денежные переводы не будет. Не стоит кошмарить граждан - депутаты против проверки денежных переводов
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