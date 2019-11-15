В России установлена мемориальная плита казахскому султану

Сегодня, 15 ноября, в Ахматовском сельском поселении Касимовского района Рязанской области состоялась церемония открытия мемориальной плиты казахскому султану, видному государственному деятелю начала XVII века Ораз-Мухаммеду Онданулы. Памятный знак установлен на месте его захоронения, на территории Старого татарского кладбища, в 200 метрах от Текие Афган-Мухаммеда, являющегося объектом культурного наследия России, сообщает Zakon.kz.
Автором идеи проекта стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Выступая на церемонии открытия, он напомнил, что с именем Ораз-Мухаммеда связано начало полноценной дипломатии между Великой Степью и Русским государством.
- Участвуя во многих значимых событиях Смуты, Ораз-Мухаммед не просто оставил глубокий след в русской летописи, он славными делами проложил для казахов дорогу в дружественную Россию, по которой позднее следовали целые поколения прогрессивных личностей: Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Салык Бабаджанов, Алихан Букейханов и другие, – подчеркнул Имангали Тасмагамбетов. – Посему это памятник посвящен не только исторической личности Ораз-Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами.
Накануне в Посольстве Казахстана в РФ прошла международная конференция, посвященная изучению личности и деятельности Ораз-Мухаммеда. Её участниками стали видные историки Казахстана и России, внесшие заметный вклад в изучение жизни и деятельности казахского султана.
Открывая конференцию, Имангали Тасмагамбетов отметил, что уже в начале XVII века Ораз-Мухаммед Онданулы участвовал в формировании дипломатических основ между Казахским государством и Российской империей.
- Несомненно, каждая историческая эпоха даёт миру великих людей и справедливых правителей, выдающихся ученых, поэтов, архитекторов, тех, кем народы по праву гордятся. Более того, люди не просто стремятся осмыслить и понять логику исторических процессов, а хотят знать правду о героических личностях, которые не только влияли на инерцию процесса, но и меняли ход событий. Именно к когорте таких личностей можно отнести султана Ораз-Мухаммеда, славные деяния которого на российских просторах были известны не только в Великой степи, но и далеко за её пределами, – сказал посол в своём выступлении.
Участники конференции в своих выступлениях отмечали важность изучения личности Ораз-Мухаммеда как активного деятеля Смутного времени – периода, окончательно повернувшего Россию на многовековой путь прогресса и процветания. По мнению руководителя Центра сравнительного изучения цивилизаций Института научной информации по общественным наукам РАН Ильи Зайцева, роль Ораз-Мухаммеда в тех событиях до сих пор недооценена. Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Беляков назвал Ораз-Мухаммеда первым казахским послом в России, послом доброй воли.
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