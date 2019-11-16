При установке колеса обозрения в Рудном похитили 230 млн тенге

На суде выяснилось, что аттракцион стоит не более 100 млн тенге, хотя из бюджета на него потратили 330 млн тенге.



Что случилось. В Костанайском областном суде начали рассматривать дело о хищение должностными лицами Рудненского отдела строительства 230 млн тенге и даче взятки должностному лицу. На слушаниях выяснилось, что скандально известное колесо обозрения в Рудном на самом деле в три раза дешевле, чем об этом рассказывали во время презентации проекта. Реальная стоимость аттракциона не превышает 100 млн тенге, хотя из бюджета на него потратили 330 млн, сообщает "Информбюро 31".



Предыстория. 1 мая 2019 года в Рудном торжественно открыли аттракцион, якобы стоящий 330 млн тенге. По мнению властей, 42-метровое колесо обозрения должно сделать небольшой город инвестиционно-привлекательным.



И уже 14 мая в канцелярию специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области поступило исковое заявление от Центра защиты прав потребителей Рудного к горотделу строительства и аппарату акима Рудного с требованием запретить эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения" из-за дефектов. Кабинки колеса сильно раскачивались и переворачивались вверх ногами.



Почему это важно знать. Местные жители сразу были настроены против дорогостоящего аттракциона. Активисты просили чиновников потратить бюджетные деньги на социальные нужды. На эти деньги можно было проложить 330 километров асфальтированной дороги, построить один детский сад или купить три аппарата МРТ.



