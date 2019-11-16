«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Ноября
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.07 KZT
  • €1 = 427.54 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обнаружен редчайший трехрогий олень

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Обнаружен редчайший трехрогий олень
Фото: Steven Lindberg
Необычный олень попал в объектив фотографа в американском штате Мичиган. Об этом сообщает The Washington Post.

В прошедшие выходные, 9-10 ноября, 75-летний фотограф Стивен Линдберг (Steven Lindberg) вышел на прогулку в лес возле своего дома. По привычке он захватил с собой фотоаппарат, чтобы сфотографировать своего пса по кличке Макс. Затем он заметил оленя и решил сделать фото животного.

Линдберг рассказал, что животное не испугалось и даже позировало для фотографий, красуясь перед ланью, лежавшей неподалеку. Фотограф сделал несколько десятков снимков на камеру и телефон. Он признался, что не заметил третьего рога у оленя, пока не пересмотрел фотографии по возвращении домой.

Американец разместил фотографию необычного оленя на своей странице в Facebook, она моментально собрала несколько сотен лайков и комментариев.

Ветеринарный врач Стив Эдвардс (Steve Edwards) сообщил, что на миллион оленей встречается лишь одна особь с тремя рогами. Поэтому Линдберг решил оставить в тайне место, где он встретил оленя, чтобы его жизни ничего не угрожало во время сезона охоты.

Ранее сообщалось об олене редкого вида, который был замечен впервые за 29 лет. Вьетнамский оленек размером с кошку попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лесу.


Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика