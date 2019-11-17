Раскрыта просьба Шумахера

Супруга немецкого гонщика Михаэля Шумахера Коринна заявила, что информация о здоровье спортсмена не раскрывается по желанию его самого. Ее слова приводит The Sun.
«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Михаэлю. Поймите, мы держим его состояние в секрете по его же просьбе», — заявила она. Супруга спортсмена подчеркнула, что рядом с Шумахером находятся его дети — сын Мик и дочь Джина-Мари.13 ноября менеджер Шумахера Вилли Вебер заявил, что жена гонщика не позволяет ему встретиться с подопечным. «Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке», — заявил он.
В сентябре сообщалось, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.
Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.