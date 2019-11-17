Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые герои. Об этом рассказала глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает RT.
Как сказала Слащева, новые персонажи будут второстепенными. «Любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.
Однако кто именно будет озвучивать героев в новых сериях, пока что неизвестно. Слащева отметила, что в «Ну, погоди!» почти отсутствуют диалоги, а есть только отдельные фразы и восклицания. По ее словам, создатели обновленной версии мультфильма постараются сохранить аутентичность оригинала.
О перезапуске «Ну, погоди!» стало известно в ноябре. «Союзмультфильм» создаст 26 новых серий, первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года.
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