Задержан "герой" видео с арсеналом оружия из Нур-Султана

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый местный житель", - сообщили в столичном ДП.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, снимавшего скандальный ролик. Более того, был задержан водитель автомобиля, в салоне которого было снято видео.



Стражи порядка в настоящее время проводят досудебное расследование по статье 287 УК РК. Выясняют все обстоятельства.



Как объяснил задержанный, видео было снято около месяца назад.



Отметим, что накануне полицейские сообщили о том, что им стала известна личность главного "героя" видео, который продемонстрировал внушительный арсенал оружия и заявил, что Нур-Султан теперь принадлежит им.



Задержанному 24 года. Ранее парень уже был судим.



Сейчас по факту незаконного хранения, перевозки или ношения оружия проводится расследование.





Напомним, недавно ролик был опубликован в Instagram. Автор попросил МВД разобраться по этому поводу.



На появившихся кадрах молодой человек едет в машине на заднем сиденье, где лежит несколько видов оружия. В руках он держит при этом два пистолета, а затем показывает автомат.



