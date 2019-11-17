В перуанской пустыне снова нашли загадочные гигантские рисунки

Японские ученые из университета Ямагата обнаружили в пустыне Наска, Перу, больше ста новых рисунков гигантского размера. Информация об открытии размещена на сайте университета.
На плато изображены огромные животные, монстры, а также линии и загадочные существа. 143 геоглифа обнаружили при проведении полевых работ, некоторые из древних рисунков определили с помощью искусственного интеллекта. Специалисты относят изображения к периоду с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.
Сейчас исследователи работают над созданием карты местности на основе полученных снимков с воздуха. Ученые надеются, что новые результаты помогут раскрыть загадку линий Наска в целом.
Ранее ученые из этого университета рассказали, что на некоторых рисунках плато Наска изображены птицы. По мнению специалистов, древних перуанцев привлекали экзотические живые существа, не характерные для тех мест, где жили создатели фигур.
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