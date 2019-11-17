Госномера и техпаспорт будут привозить на дом уже с 25 ноября

Проект подготовлен ГК «Правительство для граждан», МВД РК, АО «Казпочта» и АО «НИТ». В данное время система настраивается, и с 25 ноября получить на дом техпаспорт с номерами смогут жители 95 населённых пунктов, в которых есть спецЦОНы или отделения обычных ЦОНов, обслуживающие автомобилистов.
Как сообщили корреспонденту kolesa.kz в госкорпорации, воспользоваться услугой доставки смогут лица, регистрирующие автомобили онлайн. Для этого в процессе заполнения формы на сайте egov.kz нужно будет поставить галочку в окне «Необходима доставка СРТС и ГРНЗ по адресу» (ранее эта услуга была неактивна). Далее — выбрать номера из тех, что есть в данный момент в наличии («красивые», естественно, за отдельную плату), и, следуя указаниям на сайте, завершить сделку. Если заявление успели оформить до обеда, курьер доставит документ и номера до конца рабочего дня. Оформили после обеда — привезут на следующий день. Стоимость услуги ориентировочно 700 тенге (год назад озвучивалось 1 400). Доставка возможна только в пределах населённого пункта, где расположен спецЦОН.
В процессе доставки курьер проверит удостоверение личности заказчика, примет старые номера и документы у продавца, после чего выдаст новые. По словам представителей госкорпорации, в перспективе планируется наладить в том числе доставку номеров повышенного спроса, изготавливаемых на заказ. «Красивые» ГРНЗ вместе с техпаспортом автовладельцам придётся ждать от 5 до 10 дней.
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