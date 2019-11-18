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В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 07:57
В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком
Кадр из видео
В WhatsApp и соцсетях казахстанские пользователи рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком, сообщает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как женщина топчет ногами лежащую на кровати маленькую девочку. После этого садится на ее лицо, таким образом душа ребенка. Девочка плачет и умоляет прекратить издевательства.

Как оказалось, видео было снято в американском городе Корпус-Христи, штат Техас. Как пишет Metro, полиция штата разыскивает женщину, истязавшую ребенка.

Также в Казнете активно распространяется видео, на котором женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. На протяжении двух минут она ругается и матерится на ребенка, возмущаясь, что он плачет и просит есть.

В Казнете рассылают жуткое видео с издевательствами над ребенком


Как сообщает ИА "Кам 24", инцидент произошел весной в Камчатском крае. Мальчик жил в семье дяди, который получил опеку, когда в 2017 году родную мать лишили родительских прав. Попавшая на видео женщина - его жена. Оба взрослых постоянно били ребенка. В октябре в отношении дяди возбуждено дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении его супруги полиция начала проверку. Малыша передали во временную семью.



Источник: Tengrinews.kz
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