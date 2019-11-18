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Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Фото из открытых источников
Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили, что хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары, передает Today.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу "360", что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона.
По словам специалиста, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.

"Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа", – объяснил эксперт.

Но уберечься от злоумышленников можно, уверена пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.

"Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении", – рассказала она.

По ее словам, причиной большинства взломов становится несоблюдение правил безопасности: какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, фотографии не должны попадать к посторонним, а пароли нужно обновлять в среднем раз в месяц-полтора.


Источник: today.kz
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