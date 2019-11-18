Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили, что хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары, передает Today.kz со ссылкой на РИА "Новости".
Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.
Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу "360", что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона. По словам специалиста, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.
"Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа", – объяснил эксперт.
Но уберечься от злоумышленников можно, уверена пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.
"Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении", – рассказала она.
По ее словам, причиной большинства взломов становится несоблюдение правил безопасности: какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, фотографии не должны попадать к посторонним, а пароли нужно обновлять в среднем раз в месяц-полтора.
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