Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников

Киберспециалисты из университетов Айовы и Пердью в США выяснили, что хакеры научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары, передает Today.kz со ссылкой на РИА "Новости".



Для получения доступа к устройству злоумышленники используют AT-интерфейс. Они отправляют на гаджет команды, с помощью которых переводят его на небезопасное соединение. Это позволяет перехватывать звонки и получать доступ к личным данным.



Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал телеканалу "360", что для получения доступа к устройству хакеры атакуют беспроводные аксессуары — часы и наушники, так как они входят в "доверенную зону" телефона.

По словам специалиста, наушники используются для подобных атак, потому что по ним удобно перехватывать записи разговоров.



"Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа", – объяснил эксперт.



Но уберечься от злоумышленников можно, уверена пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.



"Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении", – рассказала она.



По ее словам, причиной большинства взломов становится несоблюдение правил безопасности: какие-то темы лучше не обсуждать по телефону, фотографии не должны попадать к посторонним, а пароли нужно обновлять в среднем раз в месяц-полтора.