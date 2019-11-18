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Программу 5-20-25 запустят в Казахстане

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Программу 5-20-25 запустят в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане внедрят лестницу доступности жилья, где главным условием станет уровень доходов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

В правительстве одобрили проект новой госпрограммы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы.

"В рамках первой задачи "Реализации единой жилищной политики" внедряется лестница доступности жилья. Определяющим фактором станут доходы населения. Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи - 29,7 тысячи тенге, предоставляется арендное жилье без выкупа для детей-сирот, инвалидов 1 и 2 групп, пенсионеров и других", - сообщил Атамкулов.

Программа "Бақытты отбасы", по его словам, будет по-прежнему доступна очередникам - многодетным, неполным и семьям с детьми-инвалидами, имеющим доходы до двух прожиточных минимумов - 59,4 тысячи тенге.

"Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума - 92 тысячи тенге, могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе "5-20-25" - военнослужащие, бюджетники, госслужащие. Для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума доступна программа "7-20-25", - пояснил Атамкулов.

Он добавил, что казахстанцы, имеющие доходы свыше пяти прожиточных минимумов - 148,5 тысячи тенге, смогут воспользоваться рыночными программами - "Баспана-хит" НБ, "Орда" КИК, "Свой дом" ЖССБ - для приобретения первичного и вторичного жилья.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 10:49
Теперь осталось только зарплату поднять как в развитых странах.
 
 

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