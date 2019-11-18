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Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов
Фото из открытых источников
Премьер-министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии премьер-министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов", - поручил Мамин на заседании правительства.

По данным министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, максимальный рост цен на социально значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане. При этом подорожание отмечается во всех регионах, в основном на овощи, мясо хлеб и гречку.

"Отмечаю превышение пороговых значений более чем на 15 процентов. Наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане. Это овощи, мука, хлеб и говядина", - сообщил министр.

Отметим, что он предложил привлечь к ответственности только заместителей акимов.

"С целью принятия оперативных мер по стабилизации цен на товары в период межсезонья и сглаживания возможных спекулятивных скачков акиматы были наделены функцией регулирования цен на социально значимые товары. Однако на сегодня акиматами данная функция не используется", - добавил Султанов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:48
Каждый год одно и то же.
И на что это похоже?
Убаюкивают нас,
Каждый год и в этот раз.
А сигналы с разных мест:
Васька слушает да ест.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 10:47
Опять ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 
 

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