Мамин поручил наказать замминистров из-за подорожания продуктов

Премьер-министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности заместителей министров нацэкономики, торговли и интеграции, сельского хозяйства, а также заместителей акимов нескольких областей за необоснованный рост цен на социально значимые продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии премьер-министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министров сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов", - поручил Мамин на заседании правительства.
По данным министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, максимальный рост цен на социально значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской и Жамбылской областях, а также в Нур-Султане. При этом подорожание отмечается во всех регионах, в основном на овощи, мясо хлеб и гречку.
"Отмечаю превышение пороговых значений более чем на 15 процентов. Наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане. Это овощи, мука, хлеб и говядина", - сообщил министр.
Отметим, что он предложил привлечь к ответственности только заместителей акимов.
"С целью принятия оперативных мер по стабилизации цен на товары в период межсезонья и сглаживания возможных спекулятивных скачков акиматы были наделены функцией регулирования цен на социально значимые товары. Однако на сегодня акиматами данная функция не используется", - добавил Султанов.
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