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Использовать пенсионные накопления на ипотеку сможет лишь малая часть населения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Использовать пенсионные накопления на ипотеку сможет лишь малая часть населения
Фото из открытых источников
При выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты.

Финансисты определяться с критериями использования пенсионных накоплений казахстанцев на покупку жилья к 2019 года, передает Today.kz со ссылкой на председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимову.

"На базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Нацбанком касательно использования пенсионных накоплений (на приобретение жилья). Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает", - сказала Ибрагимова.

Она объяснила, что при выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты.

"Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений. Дополнительно будут сделаны расчеты, чтобы данный вопрос был очень проработан", - сказала она.

Ибрагимова добавила, что если сейчас программа разрешит тратить пенсионные накопления всем казахстанцам, то через 15-20 лет властям снова придется просить деньги на пенсионные выплаты у госбюджета.

"Взвешенная позиция по этому вопросу ожидается к концу года", - резюмировала она.

Рассмотреть возможность оплаты ипотеки частью накопленных пенсионных средств для казахстанцев поручил президент Касым-Жомарт Токаев.


Источник: today.kz
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