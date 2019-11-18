Использовать пенсионные накопления на ипотеку сможет лишь малая часть населения

При выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты.



Финансисты определяться с критериями использования пенсионных накоплений казахстанцев на покупку жилья к 2019 года, передает Today.kz со ссылкой на председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимову.



"На базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Нацбанком касательно использования пенсионных накоплений (на приобретение жилья). Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает", - сказала Ибрагимова.



Она объяснила, что при выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты.



"Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений. Дополнительно будут сделаны расчеты, чтобы данный вопрос был очень проработан", - сказала она.



Ибрагимова добавила, что если сейчас программа разрешит тратить пенсионные накопления всем казахстанцам, то через 15-20 лет властям снова придется просить деньги на пенсионные выплаты у госбюджета.



"Взвешенная позиция по этому вопросу ожидается к концу года", - резюмировала она.



Рассмотреть возможность оплаты ипотеки частью накопленных пенсионных средств для казахстанцев поручил президент Касым-Жомарт Токаев.