"Плагиата не было" - вице-министр о работе Фатимы Жакыповой

Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова прокомментировала отставку своей коллеги, бывшего вице-министра Фатимы Жакыповой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В отношении своей коллеги я комментировать не буду. Я не веду кадровые вопросы, не компетентна отвечать на вопросы, но мне известно, что она написала заявление по собственному желанию", - сказала Шолпан Каринова.
По ее словам, Министерство образования и науки исключает плагиат в работе бывшего вице-министра Фатимы Жакыповой.
"Что касается плагиата или отсутствия плагиата. Позицию Министерства образования Комитет по контролю в сфере образования, который непосредственно занимается этой работой (озвучил. - Прим.). До 2011 года подготовка научных кадров велась по другой системе, по другим правилам, которых на сегодняшний день уже нет. С 2011 года мы работаем по другой системе. На эти вопросы уже отвечали. Плагиата в этом случае не было. Министерство остается на своей позиции", - заключила вице-министр.
Ранее экс-директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации.
Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом".
В ноябре сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".
Затем было объявлено, что Фатима Жакыпова покинет пост в связи с переходом на другую работу. 13 ноября Жакыпова была освобождена от должности вице-министра образования и науки.
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