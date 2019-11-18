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"Плагиата не было" - вице-министр о работе Фатимы Жакыповой

Просмотров:743 Опубликовано: Сегодня, 12:37
"Плагиата не было" - вице-министр о работе Фатимы Жакыповой
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова прокомментировала отставку своей коллеги, бывшего вице-министра Фатимы Жакыповой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В отношении своей коллеги я комментировать не буду. Я не веду кадровые вопросы, не компетентна отвечать на вопросы, но мне известно, что она написала заявление по собственному желанию", - сказала Шолпан Каринова.

По ее словам, Министерство образования и науки исключает плагиат в работе бывшего вице-министра Фатимы Жакыповой.

"Что касается плагиата или отсутствия плагиата. Позицию Министерства образования Комитет по контролю в сфере образования, который непосредственно занимается этой работой (озвучил. - Прим.). До 2011 года подготовка научных кадров велась по другой системе, по другим правилам, которых на сегодняшний день уже нет. С 2011 года мы работаем по другой системе. На эти вопросы уже отвечали. Плагиата в этом случае не было. Министерство остается на своей позиции", - заключила вице-министр.

Ранее экс-директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации.

Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом".

В ноябре сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".

Затем было объявлено, что Фатима Жакыпова покинет пост в связи с переходом на другую работу. 13 ноября Жакыпова была освобождена от должности вице-министра образования и науки.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
  • arelav_74
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:42
Это может указывать на то, что Жакыпова не одна отличилась.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ян
  • tolk
  • Zhenis72
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:01
Плагиата в этом случае не было. Министерство остается на своей позиции", - заключила вице-министр.

ну просто до 2011г технические возможности не позволяли выявить, а сейчас позволяют, вот и все.
до свидания, воровка poka
 
 

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