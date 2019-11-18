Продлить срок уплаты транспортного налога предлагают в Казахстане

Ранее казахстанцы должны были заплатить налог на транспорт до 31 декабря.
Комитет государственных доходов предлагает перенести сроки уплаты налога на транспорт на следующий год, передает Today.kz. Об этом рассказал и.о. директора департамента налоговой методологии Даулет Жарылгасинов.
"На сегодня рассматривается вопрос переноса срока уплаты налога на транспортные средства с физических лиц с 31 декабря налогового периода на 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Это необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов", - сказал он.
Жарылгасинов отметил, что такие нововведения уже предусмотрены проектом Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".
"Также предлагается объединение оптимизация налога на имущество и земельного налога. Проектом закона в целях упрощения уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами предлагается произвести объединение указанных налогов без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты)", - добавил он.
По словам главы департамента налоговой методологии КГД, в данном случае налог по земельным участкам и имуществу будет считаться по отдельности в своем порядке, а налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой, резюмировал он.
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